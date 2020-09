Caçapava do Sul já realizou 3426 testes de Covid-19 e agora são 430 os curados. O boletim de quarta-feira, 23 de setembro de 2020 informa que há 1 paciente internado em hospital pela Covid-19, tendo ocorrido mais um falecimento ontem (22) em decorrência da doença. De acordo com a epidemiologia, um homem de 75 anos, com comorbidades, que deu entrada no Hospital Dr. Victor Lang dia 14, sendo transferido para Santa Cruz, não resistiu e veio a óbito.