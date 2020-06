Por volta das 04h da manhã deste sábado a Guarnição do Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul recebeu o chamado para atender ocorrência de incêndio em residência na cidade de Santana da Boa Vista.

Ao chegarem ao local os bombeiros constataram que se tratava da residência onde ocorreu o crime que resultou na morte da menina Ana Carolina no dia 10/06.

A residência teve queima total no interior de dois pavimentos. Há suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado em razão do ocorrido. A Guarnição realizou o combate e impediu a propagação do incêndio para as demais residências.

Informações: Corpo de Bombeiros