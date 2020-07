O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava do Sul recebeu um chamado de provável incêndio em residência por volta das 06:30min da manhã de hoje (26). Segundo informações do solicitante, saia muita fumaça de um apartamento vizinho na Rua Gal Neto 1036, e provavelmente haviam moradores no interior do mesmo.

Chegando ao local, a guarnição acessou o imóvel já tomado pelas chamas, encontraram e efetuaram o resgate do proprietário, que se encontrava bastante confuso e debilitado em virtude da inalação de fumaça. O Samu foi acionado e conduziu a vítima até o hospital. Após o resgate, os bombeiros procederam no combate e extinção do incêndio, na sequência orientaram demais moradores e vizinhos quanto aos riscos.

Confira imagens:

Informações: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul