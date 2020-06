Na noite de ontem (29), o Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul recebeu um chamado de incêndio em residência no bairro Promorar. Segundo informações de vizinhos, saia muita fumaça e labaredas pela janela.

Ao chegar no local, os bombeiros contataram se tratar de uma casa de alvenaria de aproximadamente 30m² com fogo concentrado na cozinha. Acessaram o interior da mesma e verificaram que havia um botijão de gás com vazamento e produzindo chamas altas, atingindo a parede e o teto do cômodo.

Na busca primária, foi encontrado um morador no interior da casa que havia inalado bastante fumaça. O homem foi retirado do ambiente e após o 1° atendimento e sua recuperação, o Samu foi acionado.

Informações: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul