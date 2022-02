O Corpo de Bombeiros de Caçapava realizou um treinamento de combate a incêndio com os colaboradores do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (HCVL) na quinta-feira, dia 10. Foram abordados tópicos como teoria e prevenção de combate a incêndio e primeiros socorros. No final do treinamento, no pátio da instituição, foi feito um trabalho prático de combate a incêndio, reanimação cardiorespiratória e desobstrução das vias aéreas.

De acordo com a técnica em segurança do trabalho do HCVL, Carla Marinho de Oliveira, é essencial que os colaboradores saibam agir na eventualidade de algum incêndio.

– É muito importante que todos estejam treinados e que os colaboradores saibam o que fazer caso ocorra um princípio de incêndio. E a melhor forma que encontramos foi convidar o Corpo de Bombeiros local para conhecer as nossas instalações e passar estas importantes táticas de prevenção. Fizemos esta ação em conjunto com os Bombeiros porque, assim, eles também tiveram a oportunidade de conhecer melhor o funcionamento do Hospital, a planta, as entradas e as saídas de emergência – explicou.

Segundo o 1° Sgt Carlos Pinto Machado e o Sd. Márcio Altieris Teixeira, que ministraram o treinamento, esta parceria foi de grande valia, pois o Corpo de Bombeiros pode, junto ao HCLV, trocar experiências e conhecimentos a respeito dos sistemas de prevenção e proteção contra incêndio e o atendimento pré-hospitalar, estreitando, assim, as relações com o Hospital.

Ainda de acordo com eles, o treinamento demonstrou que o quadro de funcionários já possui amplo conhecimento e capacitação para o enfrentamento de sinistros e ocorrências, e a atividade serviu como reciclagem e ampliação do aprendizado.

Conforme Carla Oliveira, esta foi a primeira de muitas atividades realizadas pelo Hospital em parceria com os Bombeiros, e, nas próximas, é pretendido que se faça um treinamento sobre o plano de evacuação.

Informações e foto: Assessoria de Comunicação/HCVL