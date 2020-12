A Brigada Militar recebeu denúncia de que disparos haviam sido efetuados em via pública na manhã de hoje, dia 06. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem de 25 anos, natural de Vitória (ES), mas que também possui um RG do Rio Grande do Sul que mostra uma passagem policial por tráfico de entorpecentes.

Com ele, foram encontrados uma pistola calibre .9mm com numeração raspada; 13 munições no mesmo calibre; dois carregadores; cinco unidades de LSD e outras cinco de droga sintética ainda não identificada; quatro chips de celular; três cartões de memória; um facão; um smartphone; e R$ 690,00.

Os objetos foram apreendidos e o homem foi preso em flagrante, conduzido para realização do auto de exame de corpo de delito e encaminhado ao Presídio Estadual de Caçapava do Sul após registro na delegacia.