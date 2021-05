A Polícia Civil e a Brigada Militar (BM) cumpriram um mandado de busca e apreensão no Presídio Estadual de Caçapava do Sul na tarde de terça-feira, dia 25. De acordo com a BM, foram encontradas 17 facas artesanais (“estoques”), dois carregadores de celular improvisados, um fone de ouvido, entorpecentes, papéis com anotações diversas e um objeto artesanal para tatuagem.

A operação foi coordenada pela delegada Débora Aparecida Dias, com o apoio do Serviço de Investigação Policial e Análise Criminal (Sipac) da 20ª Delegacia Regional de Polícia do Interior (20ª RPI); da 1ª e da 2ª delegacias de Polícia de Cachoeira do Sul; Militares Estaduais do 3º Esquadrão de Polícia Montada de Caçapava do Sul; e da Força Tática do 6º Regimento de Polícia Montada de Bagé.

A ação contou com a participação de 15 policiais civis e 23 policiais militares, com a ajuda de cão farejador e com a utilização de quatro viaturas da Polícia Civil e nove da Brigada Militar.

Informações e foto: Brigada Militar