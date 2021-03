Caçapava deverá receber a maior remessa de vacinas contra a Covid-19 desde o início da imunização. Mais 1.130 doses estão previstas para chegar na sexta-feira, dia 19, o que possibilitará realizar um drive thru de vacinação no sábado, dia 20, na praça em frente ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, das 9h às 13h. Desta vez, a ação será exclusiva para a aplicação das primeiras doses em idosos acima de 75 anos pertencentes à região da Policlínica ou moradores do interior do município.

A vacinação nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e na Policlínica ocorrerá a partir de segunda-feira, dia 22, para a mesma faixa etária. O agendamento para a aplicação das doses em idosos acamados deve ser feito a partir da semana que vem nas ESFs ou pelos telefones 3281-1480 ou 3281-2175.

Além disso, com essa remessa, também devem ser aplicadas as segundas doses em trabalhadores da área da saúde e em grupos com menos de 75 anos na próxima semana. O cronograma deverá ser divulgado em breve. No interior do município, a próxima localidade a receber uma equipe da Secretaria da Saúde para vacinação será a Vila Progresso, no dia 29.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura