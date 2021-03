A Prefeitura informou na noite de sábado, dia 13, que emitirá Decreto de lockdown válido das 23h59min de domingo, dia 14, até às 23h59min de sexta-feira, dia 19. O anúncio foi feito pelo prefeito Giovani Amestoy em uma live na página da Prefeitura no Facabook. A medida se deve ao alto número de contágio de Covid-19 no município, e à falta de leitos no Hospital

O Decreto deverá ser emitido até a noite de domingo, mas a Prefeitura já informou que os únicos serviços que poderão permanecer abertos são farmácias (sem permissão de acesso dentro da loja, exceto para testes), clínicas, hospitais, serviços de saúde, funerária e frigoríficos. Os supermercados deverão atender somente por tele-entrega.

Amestoy informou ainda que o Pronto Atendimento não está fechado, apenas não prestará mais atendimentos de fichas azuis, consideradas procedimentos não emergenciais. Ou seja, devido à alta procura do Pronto Socorro para atender pessoas com sintomas de Covid-19, e pelo local oferecer risco alto de contaminação, sintomas recorrentes de dores leves devem ser tratados em consultas nos postos de saúde e na Policlínica, que, conforme anúncio do Prefeito, passarão a atender em horários estendidos a partir da semana que vem.

Informações e imagem: imprensa Prefeitura