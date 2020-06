Atualmente, município tem 48 curados e 58 pacientes que apresentaram positivo PCR e estão isolados e em tratamento

O Departamento de Epidemiologia, da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal, atualizou nesta sexta-feira (26), após às 20h, os dados sobre a pandemia de Covid-19 no Município. Já foram realizados 1.120 testes em Caçapava do Sul.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 120 para 147, são 27 novos casos. Do total de casos positivos, 89 testaram positivos através de testes rápidos (subiram 2 em relação ao boletim anterior), e 58 através de PCR, segundo a prefeitura os resultados dos testes PCRs estavam atrasados há uma semana pelo Estado e chegaram hoje. Os casos investigados eram 28 e atualmente são 3 aguardando resultados.

Os casos negativos subiu de 829 para 970 (141 no total). O número de pessoas monitoradas subiu para 241, 33 pessoas a mais em relação ao boletim anterior.

Caçapava já registrou duas mortes por Covid-19, de acordo com o Departamento Epidemiológico. A morte da paciente de 30 anos no último dia 23, que estava em estado terminal de câncer e testou positivo para covid-19, foi registrada no Boletim Epidemiológico do Estado o câncer como sendo a causa do óbito, conforme informou o Estado à Secretaria de Saúde.

Confira o boletim: