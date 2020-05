Foto: Divulgação

Caçapava do Sul, é a única cidade no Pampa Gaúcho a ser contemplada no Edital “Pró-Esporte RS FEIE Novas Façanhas no Esporte’’. A proposta “CORRENDO PARA O FUTURO”, foi apresentada hoje (21), ao Prefeito Giovani Amestoy e a Secretária Geral Cássia Freitas, em reunião no gabinete. O Prefeito destacou a importância do projeto no desenvolvimento do esporte para os jovens.

O Projeto cadastrado pela Produtora Cultural Cátia Cilene Morais Dutra, foi idealizado e elaborado com o Atleta Luiz Eduardo Oliveira Zago e a Professora de Educação Física e Coordenadora Desportiva Municipal (CMD) Valdirana Zago, trata-se da Criação de uma Escolinha de Atletismo e será desenvolvido com o apoio da Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, através da Secretaria Geral e CMD e em parceria com o Grupo de Corrida “Atletismo Caçapava”.

De acordo com a Produtora Cultural Cátia Cilene, que também coordena a Promoção de Igualdade Racial do Município, o projeto inicialmente irá atingir 50 crianças e adolescentes.

Caçapava conta com grandes nomes no Atletismo em diferentes modalidades, como por exemplo Anderson Henriques, atleta da Seleção Brasileira, Thainá Oliveira, que treina, inclusive no mesmo lugar que o Anderson, na Sogipa (Porto Alegre). Ao final do encontro o projeto foi assinado pelos colaboradores Eduardo e Valdirana.

Fonte: Prefeitura Municipal