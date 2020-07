Ruas de Caçapava

Melvin Jones

A Rua Melvin Jones está localizada nesta cidade de Caçapava do Sul, na Vila Persa, logradouro 571, paralela à Rua Rui Félix Teixeira. A referida via pública foi denominada através da Lei Municipal nº1147/2000.

Melvin Jones – grande líder empresarial, fundador do Lions Clube Internacional – nasceu em 13 de janeiro de 1879 no Arizona, nos Estados Unidos da América, filho do capitão Calvin Jones e Lídia Giber Miles. No ano de 1909, Melvin Jones casou em primeiras núpcias com Rose Amanda Freeman e após o falecimento desta, contraiu núpcias com Lilian Radigan.

Melvin Jones ainda jovem viveu em Chicago, Illinóis, tornando-se sócio de uma companhia de seguros, e em 1913 conquistou sua própria agência. Logo passou a fazer parte de um grupo de empresários que se reunia para conversar sobre negócios, onde foi eleito secretário. A partir desse convívio, pensou que essas mesmas pessoas também poderiam trabalhar em benefício das suas comunidades.

Com base nessa ideia, resolveu convidar os delegados dos respectivos grupos para um encontro em Chicago, com a intenção de dar início à criação dessa organização.

Foi então que em 10 de outubro de 1917, sob essa dinâmica liderança de Melvin Jones, nasceu o Lions Clube nos EUA e que se tornou Internacional no ano de 1920, quando foi fundado um clube do Lions no Canadá. A partir daí, Melvin Jones passou a dedicar-se totalmente ao Clube de Serviço. Em 1945 representou o Lions na conferência das Nações Unidas em São Francisco, na Califórnia, onde colaborou com a formulação da carta constitutiva da ONU. Em 1950 Melvin Jones recebeu o título de Secretário-Geral Perpétuo e, no ano de 1958, de Secretário-Geral e Fundador do Leonísmo.

Desde então, o Clube Leonístico conquistou o prestígio necessário para atrair sócios voluntários e de espírito humanitário, que juntos trabalham gratuitamente levando ajuda aos necessitados do mundo inteiro através de diversas ações beneficentes.

O fundador do Lions Clube Internacional foi homenageado nesta cidade com a denominação de via pública, uma vez que o Clube de Serviço existe há 60 anos em Caçapava do Sul, prestando relevantes serviços à nossa comunidade.

Melvin Jones faleceu em 1º de junho de 1961, aos 82 anos de idade.

Palavras de Melvin Jones: “Você não pode ir muito longe enquanto não começar a fazer algo pelo próximo”.

Por Fátima Jovane Nunes – Pesquisadora