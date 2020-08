Desde o início da pandemia esta é a primeira vez que não há pacientes hospitalizados por covid-19 no municipio. Com mais 71 testes realizados referente ao último boletim, Caçapava registrou 15 novos casos de covid-19 e 72 casos negativos. Ao todo, o município tem 45 pessoas com o vírus ativo e em tratamento

O novo boletim informa que existem 45 pessoas com o vírus ativo, ou seja, que estão com covid-19 e ainda transmitem a doença e que estão em tratamento e isoladas e atualmente não há pacientes hospitalizados em tratamento. De acordo com o boletim de hoje (20), o número de positivos para covid-19 foi de 254 para 399. Em investigação tem 22 casos aguardando resultados. O número de negativos subiu para 2.251 e os recuperados são 345 pessoas. As pessoas monitoradas, que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para covid-19 e que estão isoladas são de 246. Ao todo, foram realizados 2.672 testes em Caçapava. Informações: Prefeitura Municipal