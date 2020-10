O Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na sexta-feira, dia 30, informa que o número total de casos positivos para Covid-19 em Caçapava é de 605, 14 a mais que no Boletim anterior. O município registra, neste momento, 516 pessoas curadas e 77 casos ativos. Destes, sete estão internados em Santa Maria (3), Porto Alegre, Cachoeira e Caçapava (2). O número de óbitos permanece em 12.

Já foram realizados 4.292 testes, 12 seguem à espera de resultados e 3.675 são negativos. Ainda 211 pessoas são monitoradas por manter contato direto com outras que testaram positivo para a doença e estão isoladas.

A Secretaria da Saúde lembra que as pessoas devem utilizar máscaras ao sair de casa, evitar aglomerações e reuniões em grupos e fazer a correta higienização das mãos. Além disso, informa que a Vigilância Sanitária, em parceria com a Brigada Militar, fará operações especiais durante o feriado prolongado do Dia de Finados. Quem descumprir as normas poderá ser autuado, multado e ter boletim de ocorrência lavrado por colocar em risco a vida das demais pessoas.

Informações: Prefeitura Municipal