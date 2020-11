O Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na segunda-feira, dia 09, informa que mais uma morte foi registrada em Caçapava. Um homem de 56 anos, que estava internado em Santa Maria há algumas semanas, faleceu no sábado, dia 07. Assim, o número de óbitos chega a 15. Há, também, o caso de uma senhora de 72 anos que faleceu, mas o resultado de seu teste de Covid-19 ainda é aguardado. Em ambos os casos, não houve velório.

Também de acordo com o Boletim de segunda-feira, o número total de testes positivos para Covid-19 no município é 649, seis a mais em relação ao informativo anterior (sexta-feira, dia 06). Neste momento, são 87 casos ativos, sendo quatro pessoas internadas em Santa Maria (2), Santa Cruz do Sul e Dom Pedrito. Os curados chegam a 547.

Dos 4.535 testes realizados até o momento, 3.864 foram negativos e 22 esperam resultados. Outras 195 pessoas são monitoradas por ter contato direto com contaminados e estão isoladas.

A Secretaria da Saúde reforça o pedido para que as pessoas usem máscaras ao sair de casa, evitem aglomerações e reuniões em pequenos grupos e higienizem corretamente as mãos.

Informações: Prefeitura Municipal