O Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Caçapava na quarta-feira, dia 14, informa que há mais 16 pessoas com Covid-19 no município, totalizando 529 testes com resultado positivo. Neste momento, há 45 casos ativos da doença, uma pessoa internada e 11 mortes. A 12ª vítima está sob nova análise do Estado a pedido da Prefeitura.

Com 3.867 exames realizados, o número de negativos e de curados aumentou, chegando a um total de 3.321 e 456, respectivamente. Em investigação, há quatro casos e, em monitoramento, 210.

Informações: Prefeitura Municipal