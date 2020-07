Três pacientes caçapavanos que estavam internados com covid-19 receberam alta

A Secretaria de Saúde da Prefeitura, através do Departamento de Epidemiologia de Caçapava do Sul, atualizou nesta sexta-feira (17), os dados sobre a pandemia de Covid-19 no município. Foram feitos mais 40 testes em relação ao último boletim, totalizando 1.824 testes no município, entre rede pública e privada.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 subiu de 243 para 261, sendo que, destes 167 são confirmados positivos através de testes rápidos e 94 PCR. Existem oito casos em investigação aguardando resultados.

O número de negativos subiu de 1.523 para 1.555 e já são 200 pessoas recuperadas no município. Atualmente 159 estão em monitoramento e o número de óbitos chegou a 6.

A Epidemiologia informou ainda que as duas pessoas que estavam internadas nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang receberam alta e que o número de pessoas que foram transferidas para hospitais regionais que eram sere, hoje são quatro (duas em Santa Maria, duas Cachoeira). A paciente que estava internada em Dom Pedrito na UTI testou negativo para covid-19 e retornou ao hospital caçapavano.

Informações: Prefeitura Municipal