O Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na sexta-feira, dia 16, informa que o número total de positivos para Covid-19 é de 549, ou seja, 20 a mais em relação ao informativo municipal anterior. No momento, Caçapava registra 77 casos ativos de Covid-19, sendo que, destes, três pessoas estão internadas em hospitais. O total de curados chega a 460, o de negativos a 3.361 e o de mortes a 12. Outros 12 exames aguardam resultado e 238 pessoas estão sendo monitoradas.

Apesar de o Estado do Rio Grande do Sul ter classificado a região em Bandeira Amarela, Caçapava seguirá analisando as medidas devido ao aumento de casos que vem ocorrendo a cada Boletim. Nesta sexta, dia 16, a Vigilância Sanitária, a Fiscalização Sanitária e Brigada Militar farão plantão ostensivo para coibir a falta do uso da máscara e a formação de aglomerações.

Informações: Prefeitura Municipal