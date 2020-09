O boletim desta segunda-feira (21) informou que há dois pacientes internados em hospital pela Covid-19. Com mais 31 testes realizados desde o último boletim, Caçapava registra 29 casos ativos de Covid-19 e tem mais duas pessoas curadas chegando a um total de 425 curados de Covid-19.

De acordo com este Boletim, o número total de positivos para Covid-19 foi de 462 para 464, ou seja, registrou dois novos casos de coronavírus no município. Em investigação há mais três casos que no boletim anterior e neste momento são 10 casos aguardando resultado.

O número de negativos subiu de 2886 para 2913 ou seja, 27 a mais que no boletim anterior. Os Monitorados, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para Covid-19 e que estão isoladas, que eram 131 agora são 127. Ao todo, foram realizados 3386 testes em Caçapava do Sul, 31 testes a mais que no Boletim anterior.

Informações: Prefeitura Municipal