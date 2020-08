O boletim desta segunda-feira (31) informou que há um paciente suspeito de Covid-19 hospitalizado. Com mais 46 testes realizados desde o último boletim, Caçapava registra um acréscimo de 04 casos positivos de Covid-19, os casos ativos de coronavírus são 34.

Caçapava do Sul tem mais 05 pessoas recuperadas, tendo chegado ao total de 383 pessoas recuperadas de Covid-19.

De acordo com o Boletim de hoje, o número total de positivos para Covid-19 foi de 422 para 426. Em investigação, há 11 casos a mais que no boletim anterior. Neste momento são 30 casos aguardando resultado. O número de negativos subiu de 2.443 para 2.474, 31 a mais do último boletim.

Os Monitorados, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para Covid-19 e que estão isoladas, que eram 207 agora são 198 pessoas, 09 a menos que no último boletim. Ao todo, foram realizados 2.930 testes em Caçapava do Sul.

Informações: Prefeitura Municipal