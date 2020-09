Segundo a prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, nesta terça-feira (21) o município registrou o 11º óbito associado à covid-19, a vítima é um idoso de 75 anos que estava internado na UTI em Santa Cruz do Sul.

Ainda segundo a assessoria de comunicação da prefeitura o paciente foi internado no Hospital de Caridade Dr. Vitor Lang no dia 14 de setembro e foi transferido para UTI do hospital de Santa Cruz no dia 15. O idoso portador de comorbidades, foi diagnosticado com coronavírus no dia 18 de setembro, não resisistiu e acabou falecendo nesta terça-feira.

De acordo com o último boletim, Caçapava possui 29 casos ativos de coronavírus no município.