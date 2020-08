Faleceu nesta sexta-feira (14), o caçapavano de 94 anos que estava internado com covid-19 no Hospital de Caridade de Cachoeira do Sul desde o dia 10 de agosto. Com este, são 9 pessoas no total que perderam a vida vítimas da covid-19 no município, conforme mostra os dados do novo boletim epidemiológico de Caçapava.

O novo Boletim, a partir de hoje, informa os casos ativos de covid-19, ou seja, pessoas que estão com coronavírus e ainda transmitem a doença e que estão em tratamento, isoladas e hospitalizadas. Outra mudança é a soma do total de positivos PCRs e testes rápidos de IGM e IGG que serão computados juntos.

De acordo com o Boletim de hoje, o número de positivos para covid-19 foi para 371 (8 novos casos). Em investigação tem 20 casos aguardando resultados, 9 a menos que o Boletim anterior.

O número de negativos subiu para 2.132 e de curados foi de 335 pessoas , sendo um deles, o Secretário de Obras, Acidemar Melo, que estava internado e recebeu alta nesta sexta. O total de monitorados, ou seja, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para covid e que estão isoladas, são de 270 pessoas, 16 a menos que no último boletim. Ao todo, foram realizados 2.531 testes em Caçapava.

A Epidemiologia informou ainda que tem 2 pacientes internado nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e que não há nenhuma pessoa transferida para hospitais regionais atualmente.

Informações: Prefeitura Municipal