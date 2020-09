O boletim de quarta-feira (09) informou o décimo óbito por covid-19 no município, uma paciente de 63 anos que havia testado positivo para Covid e estava internada desde o dia 30 de agosto na UTI em Santa Cruz. O boletim também informa que não há pacientes internados em hospital pela Covid-19.

De acordo com o boletim Caçapava registrou seis novos casos positivos em relação ao boletim anterior, passou de 435 para 440 positivos. E os casos ativos de coronavírus agora são 23, dois a menos em relação ao boletim anterior.

Caçapava do Sul tem mais 07 pessoas recuperadas, chegando a um número de 408 pessoas recuperadas da Covid-19. Existem 21 casos em investigação aguardando resultado e o número de nagativos subiu de 2.609 para 2.697, 88 a mais do último boletim.

Os casos em monitoramento, pessoas que tiveram contato direto com outras pessoas que testaram positivo para coronavírus somam 164, 04 a menos que no último boletim. Ao todo, foram realizados 3158 testes em Caçapava do Sul.

Informações: Prefeitura Municipal