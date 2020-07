De acordo com o boletim desta quarta-feira (29), o número de positivos para Covid-19 é de 322, ou seja houve um acréscimo de 08 novos casos em relação ao último boletim, sendo que, destes, são 211 confirmados positivos através de testes rápidos e 111 PCR. Existem 19 casos em investigação e aguardando resultado.

O número de testes negativos subiu para 1818 e os recuperados agora são 263 pessoas. Os monitorados agora são 231, 15 a mais que no último boletim. Os óbitos aumentaram para oito, com o falecimento hoje (29), de um paciente de 62 anos que havia testado para Covid-19 e que foi transferido para o Husm em Santa Maria, no dia 15 de julho.

Informações: Prefeitura Municipal