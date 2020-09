O boletim desta quarta-feira (16) informou que há 03 pacientes hospitalizados por Covid-19. Com mais 66 testes realizados desde o último boletim, Caçapava registra 2 novos casos de Covid-19.

O novo Boletim informou que os casos ativos de coronavírus agora são 29 pessoas. E o município tem hoje 418 pessoas recuperadas da Covid-19. Ainda segundo o boletim, o número total de positivos para Covid-19 foi de 455 para 457.

Em investigação há 6 casos a mais que no boletim anterior e neste momento são 13 casos aguardando resultado. O número de negativos subiu de 2794 para 2852 ou seja, 58 a mais que no boletim anterior.

Os Monitorados, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para Covid e que estão isoladas, que eram 150 agora são 148. Ao todo, foram realizados 3322 testes em Caçapava do Sul, 66 testes a mais que no Boletim anterior.