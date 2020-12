Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura na sexta-feira, dia 11, o total de exames positivos para Covid-19 em Caçapava chega a 786, ou seja, 11 a mais que no informativo anterior (quarta-feira, dia 09). Destes, 86 são casos ativos, sendo duas pessoas internadas em Santa Maria. O número de curados é de 681 e o de óbitos permanece em 19.

Também de acordo com o Boletim, 5.355 exames já foram realizados, 4.538 são negativos e 31 seguem aguardando resultado. Ainda há 90 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas estão isoladas.

Caçapava segue classificada na bandeira vermelha na rodada do modelo de distanciamento controlado apresentada hoje pelo governo do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, houve classificações em bandeira preta. As regiões de Pelotas e Bagé migraram de bandeira por falta de leitos nas UTIs e pelo alto índice de contágio.

A Secretaria Municipal da Saúde alerta para a necessidade de manter os cuidados para combater ao coronavírus, como higienizar frequentemente as mãos, usar máscara de forma correta e evitar aglomerações, pois os números de novos casos seguem subindo. A Fiscalização Sanitária, em parceria com a Brigada Militar, está realizando ações para que sejam cumpridas todas as medidas de saúde pública. Desobedecer às normas sanitárias decretadas pode ocasionar autuações e processo.

