Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura de Caçapava na segunda-feira, dia 04, uma nova morte relacionada à Covid-19 foi registrada, totalizando 20 óbitos no município. Trata-se de um caçapavano que faleceu em Porto Alegre no início do mês de dezembro. Este caso estava sendo avaliado pelo Centro de Operações de Emergências da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul e foi confirmado hoje.

Ainda segundo o Boletim, o total de positivos para Covid-19 em Caçapava é de 960, ou seja, 21 a mais em relação ao informativo anterior (quarta-feira, dia 30; na sexta-feira, dia 01, o Boletim não foi divulgado). O número de casos ativos é de 137, sendo quatro internados em hospitais de Caçapava, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Canoas. Estes dois últimos pacientes estão em UTIs. Já o número de curados é de 803.

Também de acordo com o Boletim, 6.331 testes foram realizados até o momento, 5.335 são negativos e 36 aguardam resultado. Ainda há 140 pessoas sendo monitoradas por manter contato direto com infectados. Elas estão isoladas.