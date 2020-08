O novo Boletim divulgado nesta segunda-feira (24), informa que os casos ativos de Covid-19 tiveram redução de 8 pacientes e agora são 34 pessoas que estão com Covid-19, ainda transmitem a doença e que estão em tratamento e isoladas e não há nenhum paciente hospitalizado em tratamento para o coronavírus.

De acordo com o boletim, o número total de positivos para Covid-19 foi de 406 para 410 (04 novos casos). Em investigação há 13 casos aguardando resultados, um a menos que o boletim anterior. O número de negativos subiu para 2.362 e de recuperados foi para 367 pessoas.

Os monitorados, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para Covid e que estão isoladas, são 190 pessoas, 05 a mais que no último boletim. Ao todo, foram realizados 2.785 testes em Caçapava do Sul, 53 testes a mais que no boletim anterior.