De acordo com o Boletim desta sexta-feira (11), o número de positivos para covid-19 foi para 451, sendo que, destes, 27 casos são considerados ativos que ainda transmitem o vírus no Município, um a mais que no Boletim anterior.

A Epidemiologia informou ainda que não tem nenhum paciente internado nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang (são 9 leitos no total para Covid-19 no hospital Caçapavano).

De acordo com os gráficos apresentados pela Epidemiologia do município e Comitê de Combate ao Coronavírus, os casos ativos de Covid-19 em Caçapava do Sul era de 44 em agosto de 2020, Chegando ao pico de 49 casos ativos no Boletim de 17 de agosto, mas que vem apresentando queda significativamente conforme este último boletim, com 25 casos, quase a metade em relação ao mês passado.