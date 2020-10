De acordo com o boletim epidemiológico de sexta-feira, dia 02, o número de casos ativos de Covid-19 em Caçapava chegou a 32, uma pessoa segue hospitalizada e as mortes permanecem em 11. Seis novos testes deram positivo, totalizando 487 infectados no município. Destes, 444 estão curados. O número de negativos é de 3.090 e o de casos em investigação, 14. Foram realizados 3591 testes.

Informações: Prefeitura Municipal