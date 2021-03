Conforme o Boletim Epidemiológico divulgado pela Prefeitura na segunda-feira, dia 15, o total de positivos para Covid-19 em Caçapava é de 2.034, ou seja, 72 a mais em relação ao informativo anterior (sexta-feira, dia 12). Destes, 563 são ativos, sendo 43 internados em hospitais de Caçapava (30), Santa Maria (8), Bagé (4) e Cachoeira do Sul. O número de recuperados chegou a 1.437, e o de óbitos a 34, dois a mais que na sexta-feira.

Também de acordo com o Boletim do dia 15, 10.728 testes já foram realizados, 8.617 são negativos e 77 aguardam resultado. Ainda há 595 pessoas sendo monitoradas por manter contato com infectados. Elas são orientadas a permanecer isoladas. E 2.169 caçapavanos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.