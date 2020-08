O novo Boletim informa que o número de pessoas com o vírus covid-19 ativo são de 49 pessoas, que estão com coronavírus e ainda transmitem a doença e que estão em tratamento e isoladas e uma pessoas está hospitalizada em tratamento.

De acordo com o Boletim de hoje (17) o número de positivos para covid-19 subiu para 384, com o registro de quatro novos casos. Em investigação existem 28 casos aguardando resultados, 8 a mais que o boletim anterior, um dos motivos do aumento, pode ter sido a quantidade de familiares que se reuniram no feriado do Dia dos Pais, alertou o Comitê Epidemiológico.

O número de negativos subiu para 2.189 e de recuperados é de 335 pessoas. Os monitorados, pessoas que tiveram contato direto com outras que testaram positivo para covid-19 e que estão isoladas, são de 270 pessoas, 16 a mais que no último boletim. Ao todo, foram realizados 2.531 testes em Caçapava.

A Epidemiologia informou ainda que tem 1 paciente internado nos quartos especiais para tratamento de covid-19 do Hospital de Caridade Dr. Victor Lang,onde são disponibilizados nove leitos no total para o tratamento da Covid-19 no hospital Caçapavano, não há nenhuma pessoa transferida para hospitais regionais atualmente.

Informações: Prefeitura Municipal