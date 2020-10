O Boletim Epidemiológico de quarta-feira, dia 21, informa que o número total de positivos para Covid-19 subiu para 566, sendo, neste momento, 88 casos ativos, dos quais quatro estão internados em Santa Maria (2), Porto Alegre e Cachoeira do Sul. O número de curados chega a 466.

O Centro de Operações de Emergências da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (COE/RS) confirmou, pela segunda vez, que a causa da morte da caçapavana de 66 anos, que causou polêmica na semana passada, está relacionada com a Covid-19. Com isto, o número de falecimentos é 12.

Ao todo, foram realizados 3.989 testes em Caçapava. Há 25 pessoas aguardando resultado de seus exames, sete a menos que no Boletim de segunda-feira, dia 19. O número de casos negativos e monitorados subiu para 3.398 e 230, respectivamente.

Informações: Prefeitura Municipal