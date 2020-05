De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, através do Departamento de Epidemiologia, o número de casos positivos de Coronavírus subiram de 4 para 9 no município. O paciente suspeito que estava em isolamento no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang foi transferido para UTI especializada do Estado.

Em relação aos casos de pessoas em quarentena (que tiveram sintomas gripais, viajaram ou tiveram contato com pessoas que testaram positivo) o número reduziu de 35 para 16 pessoas em isolamento.

De acordo com a Secretaria de Saúde, um homem de 62 anos, que deu entrada domingo a noite no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, com suspeita de Covid-19, foi transferido para a Unidade de Tratamento Intensivo de Lajeado – que é Hospital referência no Estado, com leitos e equipe treinada para receber pessoas com sintomas suspeitos. O paciente tem grau de parentesco com a vítima fatal de ontem.

Segundo a prefeitura, quatro novos casos foram confirmados através de exames rápidos que deram positivo e entraram na contagem total de confirmados. Porém, nestes casos, as pessoas estão imunes, não são mais portadoras do vírus (não apresentaram sintomas), e nem oferecem risco de transmissão, sendo consideradas curadas.

Informações: Prefeitura Municipal