Segundo informou o Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, o município tem um novo caso suspeito de COVID-19. Trata de um paciente do sexo masculino, 62 anos de idade, que foi internado no Hospital na área de isolamento destinada ao atendimento de pacientes com sintomas da doença na madrugada do dia 25 de maio. Foi coletada amostra e encaminhada ao Lacen em Porto Alegre.