O Governador Eduardo Leite anunciou nesta segunda-feira (13), por volta das 17h50, em live pelo Facebook do Governo do Rio Grande do Sul, que Caçapava do Sul passará, a partir desta terça-feira (14), a seguir as normativas do Modelo de Distanciamento Controlado do Estado de Cor Vermelha, ou seja, mais restritiva do que a que estava sendo aplicada (cor laranja).

A Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul, que após ser notificada pelo Governo do Estado na sexta-feira (10) sobre a troca de cor da bandeira mais restritiva, entrou com recurso, porém, foi negado, conforme o anúncio do governador Eduardo Leite. O Prefeito Giovani Amestoy convocou uma reunião online para hoje (13), às 18h30min, com Secretários de Governo, e responsáveis pelo ACIC, CDL, Sindlojas, BM e Bombeiros para informar a decisão do Governo do Estado e tratar sobre as novas regras válidas a partir de amanhã (14) e que terão de ser cumpridas sob pena de multa do governo Estadual ao município. Amestoy também deverá informar as medidas e o Boletim Epidemiológico através de uma live, hoje (13), às 21 horas, no Facebook da Prefeitura Municipal para falar sobre as medidas válidas a partir de amanhã. Informações: Prefeitura Municipal