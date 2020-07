O prefeito Giovani Amestoy anunciou na noite de ontem (06) a compra de uma UTI Móvel para Caçapava do Sul, através da Live do Boletim Epidemiológico.

De acordo com o prefeito, ele dialogou com o Deputado Federal Marlon Santos, que vai disponibilizar em recursos para o Município, mais R$500 mil reais que serão usados para compra do veículo. Somados, Marlon já enviou R$ 1.5 milhão para a Saúde de Caçapava nos últimos 18 meses.