A prefeitura de Caçapava firmou uma parceria com o Consórcio Vale do Jacuí e passará a oferecer atendimento de neuropediatra para pacientes infantis a partir do início do ano. A medida atende ao aumento de casos de crianças portadoras de autismo no município, conforme solicitação da vereadora Jussarete Vargas (PDT).

– Eu fiz a indicação à prefeitura para contratação de um especialista neuropediatra para o acompanhamento de crianças que são portadoras de autismo e que, com este acompanhamento, conseguem avanços significativos. Antes, os pais ou responsáveis solicitavam o especialista no Estado e ficavam até anos esperando a consulta. A ideia é agilizar o atendimento com esta parceria – disse a vereadora.

Tão logo inicie o agendamento dos atendimentos, a prefeitura informará através da imprensa municipal.

