A Farmacêutica Bioquímica de Caçapava do Sul, Gabriela Abascal, gravou um vídeo no seu facebook pessoal na noite deste sábado, 30, para informar a comunidade e os seus amigos que o resultado do seu exame para Coronavírus deu positivo, ou seja, ela está com a Covid 19.

No vídeo, a profissional de saúde disse que está isolada desde o início da semana e que os seus filhos já estão morando com os avós há mais de 40 dias. ” Eu estou bem, senti os sintomas ontem (sexta-feira), dor de cabeça e febre, um leve cansaço, mas nada mais que isso. Vou gravar um vídeo todos os dias para informar vocês de que como estou passando”, disse Gabriela.

A reportagem entrou em contato com a profissional na manhã deste domingo, 31, e ela disse que a ideia do vídeo foi para desmistificar e informar a população, além de ajudar a parar com as fofocas, pânico e desinformação.

Confira o vídeo:

Informações: Blog do Lorenzo