A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando 700 comprimidos para disfunção erétil em um ônibus na tarde de segunda-feira (17), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que transitava pela BR 290 fazendo a linha Santana do Livramento – Porto Alegre. Ao vistoriarem o interior do coletivo, encontraram 700 comprimidos de medicamentos para tratamento de disfunção erétil na bagagem de mão de um dos passageiros.

O passageiro de 56 anos, de Caçapava do Sul, disse aos policiais que adquiriu os medicamentos no Uruguai. Segundo o homem, parte seria para consumo próprio e o restante para revender. Como os medicamentos são de importação proibida, ele foi preso e, junto com a carga, encaminhado à polícia judiciária em Santana do Livramento.

Informações e imagem: PRF