Um caçapavano de 21 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por receptação na BR-290, em Eldorado do Sul, hoje, dia 08. Segundo a PRF, ele viajava com a esposa e o filho de um ano em um Celta com placas de Imbé que foi parado durante ação de policiamento ostensivo. Ao consultarem os sistemas, os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no último dia 25, em Canoas.

Ainda de acordo com a PRF, o homem disse aos policiais que comprou o carro por R$7 mil, mas não cumpriu os trâmites legais de transferência. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. O veículo foi apreendido e será devolvido ao proprietário.

Foto: PRF/Divulgação