Um paciente do sexo masculino, de 71 anos, que estava internado em Cachoeira do Sul, e que havia testado positivo para coronavírus, faleceu nesta quarta-feira (08), por volta das 12h35min, conforme informou o hospital de Cachoeira do Sul à Secretaria de Saúde Municipal.

A Saúde informou ainda que o caso de positivo para Covid-19 do paciente Caçapavano não estava contabilizado no Boletim Epidemiológico, pois o hospital não havia, ainda informado ao município. O corpo do Caçapavano foi enviado para Caçapava do Sul na tarde desta quarta, onde será enterrado no Cemitério das Catacumbas. Conforme procedimento padrão, não haverá velório. A Prefeitura lamentou a morte de mais um Caçapavano e presta solidariedade a família da vítima. Mais informações deverão ser acrescidas conforme novo Boletim do Hospital de Cachoeira. Informações: Prefeitura Municipal