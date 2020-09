O Bahia apresentou nesta sexta-feira, dia 25, seu novo preparador físico, o caçapavano Rogério Dias Luiz, que passa a integrar a comissão técnica de Mano Menezes. Rogerinho, como é conhecido, trabalhou por duas décadas no Grêmio e já fez parte da equipe de Tite na Seleção Brasileira.

O profissional iniciou seu trabalho em Curitiba, onde se juntou ao grupo do Bahia para o duelo com o Athletico-PR, neste sábado, dia 26, às 19h.

– Conheci o professor Mano na passagem dele no Grêmio. Na época, eu ainda estava na base. É a primeira vez que vou trabalhar diretamente com ele e será um prazer enorme. Receber de Mano e da sua comissão um convite para integrar esse projeto do Bahia não é um convite, é uma convocação. Com certeza será um trabalho muito bem desenvolvido – disse Rogerinho.

Informações: PNotícias