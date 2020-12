Os caçapavanos da equipe Surdiscar/4Rodas, Juliano Taschetto e Darcy Reck Jr., são os campeões da categoria B da Copa Classic RS 2020. Eles já haviam sido vice-campeões nas edições de 2018 e 2019. A etapa final da edição deste ano ocorreu no último fim de semana, no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão.

No sábado, dia 19, Juliano, que competiu sozinho nesta etapa, ocupou a pole position da categoria B, vencendo duas das três baterias disputadas e ficando em terceiro lugar na outra. Assim, ele somou os pontos necessários para vencer a competição.

– Dedico nosso campeonato à memória do nosso eterno presidente, Nei Tavares, que, infelizmente, hoje não está mais com a gente; ao meu parceiro de pilotagem, que nos acompanhou todo o ano e não pode estar presente nessa final, mas, ano que vem, estaremos juntos para mais um desafio; aos nossos patrocinadores, que são fundamentais para a evolução da equipe, e hoje, provamos que temos capacidade técnica para chegar ao topo do pódio; e um agradecimento especial a todos os amigos e apoiadores que nos acompanham e fazem este sonho virar realidade. Obrigado pelo apoio! – Declarou Juliano ao final da corrida.

A Equipe Surdiscar/4Rodas tem como patrocinadores Portal Veículos, Portal da Sorte, Netmax, Pedreira Churrascaria, Mecânica Surdiscar e Auto Peças 4 rodas.

Fotos: Divulgação/Cesar Luz