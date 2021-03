A Câmara de Vereadores realizou uma sessão extraordinária na tarde de segunda-feira, dia 15, a pedido do Poder Executivo. Três projetos em regime de urgência foram votados: um para o repasse emergencial de R$300 mil ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang para despesas no enfrentamento da Covid-19; outro para a contratação temporária de professores para atuarem nas escolas municipais por seis meses; e outro para a contratação de um fonoaudiólogo por 12 meses.

Conforme o projeto de repasse para o Hospital, do valor total, R$40 mil serão destinados ao auxílio na compra de medicamentos e insumos aos pacientes internados, e deverão ser divididos em duas parcelas de R$20 mil nos meses de março e abril; R$15.979,00 serão para a aquisição de materiais, móveis e equipamentos necessários para a instalação de cinco leitos clínicos de observação; e os R$244 mil restantes serão usados na compra de dez bombas de infusão e de dez ventiladores com máscara facial, que são considerados de extrema necessidade para a manutenção dos pacientes que necessitam de suporte ventilatório.

Também de acordo com o projeto, após o período pandêmico, os equipamentos adquiridos deverão permanecer no município para uso do Sistema de Saúde Público.

