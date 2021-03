O prédio da Câmara de Vereadores recebeu um processo de sanitização na segunda-feira, dia 01. A sede do Legislativos está fechada para atendimento ao público externo, funcionando apenas com 25% dos seus servidores. Devido ao agravamento da Covid-19 no município, o presidente da Casa, vereador Paulo Pereira (PDT), decidiu cancelar a sessão plenária que seria realizada hoje, dia 02. A próxima a princípio, está marcada para o dia 09 de março.

Conforme o diretor da Câmara, Cassius Poglia, estas medidas foram tomadas visando à segurança dos servidores do Legislativo e à garantia da continuidade do trabalho que vem sendo realizado a serviço da população.

– Apesar da pandemia, seguindo os protocolos da bandeira preta, continuamos trabalhando com 25% dos nossos servidores, atendendo os anseios da população e, acima de tudo, oferecendo segurança a todos – disse.

Informações e foto: imprensa Câmara