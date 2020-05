O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava do Sul foi acionado por volta das 02h20min da madrugada desta terça-feira (26), para atender uma ocorrência de acidente veicular no Km 336 da BR 290, próximo ao Posto da Vila Nascente.

No local, constataram tratar-se de um Caminhão baú Mercedes Benz de cor azul, modelo 914C com placa de Rosário do Sul- RS. Nele viajavam 3 ocupantes no sentido capital – interior, quando o motorista perdeu o controle do veículo e saiu da pista, descendo um barranco e capotando.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista e um dos ocupantes sofreram apenas escoriações leves, conseguindo inclusive saírem sozinhos do caminhão. Já o 3° ocupante ficou preso às ferragens, sendo necessária intervenção do Corpo de Bombeiros para sua retirada.

A vítima foi entregue ao Samu com vida e consciente, apresentando fratura exposta no pé direito e algumas escoriações pelo corpo.

Informações: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul