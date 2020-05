A Secretaria de Saúde de Caçapava informou que as doses da vacina contra a gripe já estão disponíveis para os grupos pertencentes a 3ª fase da vacinação, são eles:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade;

• Gestantes;

• Puérperas com até 45 dias;

• Adultos com 55 a 59 anos de idade;

• Professores de escolas públicas e privadas;

• Pessoas com deficiência;

Se você se encaixa em algum destes grupos, vá até o Posto de Saúde (ESF) mais próximo de você de segunda a sexta-feira das 7h 30min as 11h 30min e das 13h as 17h, e na Policlínica das 7h as 17h (sem fechar ao meio dia), e não esqueça de levar seu documento de identificação e previna-se.

Informações: Secretaria de Saúde de Caçapava do Sul