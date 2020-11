A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite e Multivacinação encerra no sábado, dia 21. Neste ano, Caçapava já bateu a meta estabelecida, que era a de vacinar 1.495 crianças, vacinando 1.544.

No sábado, dia 21, haverá outra edição do Dia D de Vacinação para municípios que não alcançaram as metas. Como Caçapava já atingiu as suas, não realizará o evento.