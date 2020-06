Os estados que ainda não atingiram a meta de vacinar 90% dos grupos prioritários contra a Influenza (H1N1, H3N2 e Influenza B) poderão continuar imunizando a população até o dia 30 de junho. No Rio Grande do Sul, a cobertura vacinal foi de 66,42% da população estimada de 5.069.591, com 3.367.042 doses aplicadas em todos os grupos prioritários.

Dados parciais do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), no que se refere aos resultados da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, demonstram que foram vacinadas até 25/05, 48.059.096 pessoas de um total de 77.728.419 de pessoas, com alcance de uma cobertura vacinal de 61,83%.

Em todo o Brasil a meta de cobertura vacinal (90%) foi alcançada para os grupos das pessoas com 60 anos ou mais (113,3%) e trabalhadores da saúde (103,01%). Não foi alcançada para os outros grupos prioritários.

A vacinação contra influenza tem por objetivo a redução do número de complicações, internações e índice de mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da gripe, nos grupos-alvo definidos, em especial frente a situação que o país enfrenta com a pandemia de coronavírus.

Recomenda-se que as doses existentes nos municípios devem continuar sendo destinadas aos grupos prioritários já elencados:

– pessoas de 60 anos ou mais

– trabalhadores da saúde

– profissionais das forças de segurança e salvamento

– pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

– população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

– caminhoneiros

– motoristas e cobradores de transporte coletivo

– portuários

– povos indígenas

– crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

– pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias

– adultos de 55 a 59 anos de idade

– professores das escolas públicas e privadas

Informações: Governo do Estado do RS